BERLIJN (ANP) - Voor Duitsland telt maandagavond alleen een zege op het Nederlands elftal voor 71.000 toeschouwers in het Olympiastadion. "Alleen dan zijn we zeker van deelname aan de kwartfinale van de Nations League", zei bondscoach Jürgen Klopp op een persconferentie. "Dus daar moeten we voor gaan."

Bij een nederlaag tegen Oranje is de viervoudig wereldkampioen uitgeschakeld in de Nations League. Een gelijkspel is alleen voldoende voor een plek in de kwartfinale als Griekenland van het nog puntloze Servië verliest. "Het positieve is dat we alles in eigen hand hebben", zei Klopp. "Na de loting wilden we voor deze wedstrijd nog kansrijk zijn. Dat is ons gelukt."

De 59-jarige Klopp heeft de beelden van de klinkende zege van Oranje op Griekenland (7-0) bekeken. "Dat was niet bepaald slecht", zei hij. "Xavi wil zijn eigen voetbal spelen. Dat ziet er mooi uit. Maar laten we niet vergeten dat Griekenland ook kansen kreeg. Alleen hebben ze die niet benut."

'Gezonde rivaliteit'

Klopp ziet kansen voor zijn ploeg tegen Oranje, dat nagenoeg zeker is van de kwartfinale en waar aanvoerder Virgil van Dijk en tweede aanvoerder Frenkie de Jong ontbreken. "We hebben zaterdag een waanzinnig hoog niveau gehaald op de training", zei de opvolger van Julian Nagelsmann. "In de uitwedstrijd tegen Nederland waren we ook heel dicht bij een zege, totdat Ruben van Bommel de bal met de buitenkant van zijn voet beroerde", doelde hij op een assist van de aanvaller van PSV op de gelijkmaker van Cody Gakpo in blessuretijd (1-1).

Duitsland en het voormalige West-Duitsland speelden 49 keer eerder tegen Nederland. "We hebben een gezonde rivaliteit, met als hoogtepunt onze gewonnen WK-finale in 1974", zei Klopp, die ook nog een boodschap voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino had. "Ik dacht dat het niet slechter kon dan onder Sepp Blatter", zei hij over de situatie bij de wereldvoetbalbond. "Maar dat is toch gelukt. Er zal toch wel iemand te vinden zijn die geen financiële bedoelingen heeft?"