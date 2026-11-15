Jaimie Vaes hoopt op een rematch bij Boxing Stars. Dat schrijft de influencer op Instagram, nadat ze zaterdag werd afgekeurd vlak voor haar gevecht tegen Beate van der Weide. De Boksbond besloot dat ze niet fit genoeg was vanwege een griepje.

"Ik heb alles tot aan de finale gegeven van Boxing Stars", schrijft de 37-jarige Vaes. "Wat een mooie reis. Ik ben zo trots dat ik de finale heb gehaald en wilde niks liever dan die partij boksen."

Volgens Vaes speelde ook het gewichtsverschil tussen haar en de tegenstander mee in de overweging van de bond om het duel niet door te laten gaan. "Beate had in die partij een gewichtsvoordeel en ik wist dat dat de wedstrijd voor mij een stuk zwaarder zou maken."

"Daar staan, klaar om te boksen en horen dat je finale voorbij is, voelde als pure onmacht", vervolgt Vaes. "Terwijl ik dat nog probeerde te bevatten, las ik dat ik eronderuit zou hebben gewild. Dat is zo'n teleurstelling, juist omdat ik zo graag in die ring had willen laten zien waar ik al die weken voor had gewerkt."