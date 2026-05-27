Israël verklaart zuiden van Libanon tot 'gevechtszone'

BEIROET (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft heel Zuid-Libanon verklaard tot "gevechtszone" en inwoners opgeroepen te evacueren. Dat meldt de Arabischtalige woordvoerder van de IDF op X.

Het gaat volgens Israël om het gebied ten zuiden van de rivier Zahrani. Eerder op woensdag riep Israël inwoners van de dichtbevolkte stad Tyrus al op te evacueren.

"Alle gebieden ten zuiden van de rivier worden beschouwd als gevechtszone", aldus de woordvoerder op X. De Zahrani stroomt ongeveer 40 kilometer ten noorden van de grens tussen Libanon en Israël.

Ondanks de wapenstilstand tussen de Libanese regering en Israël vinden er vrijwel dagelijks aanvallen plaats op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische regering is dat nodig om het noorden van Israël te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Het land zegt hier ook een bufferzone voor nodig te hebben en heeft daarom huizen verwoest aan de grens.