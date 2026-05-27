Guus Meeuwis geeft concert in Rotterdam Ahoy

Guus Meeuwis geeft volgend voorjaar een concert in Rotterdam Ahoy. De Brabantse zanger speelt op 3 april in de Rotterdamse concerthal, heeft hij woensdag via sociale media bekendgemaakt.

Meeuwis speelde de laatste jaren vooral in het Philips Stadion in Eindhoven. In achttien jaar tijd deed hij daar liefst 72 shows. Aan de Groots met een zachte G-concertreeksen kwam in 2024 een einde.

In 2022 zou Meeuwis eigenlijk al in Ahoy optreden met Groots, maar die concerten gingen niet door vanwege de coronacrisis.