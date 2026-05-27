Harald maakt provinciebezoek af ondanks ziekenhuisopname Sonja

Koning Harald van Noorwegen maakt zijn provinciebezoek aan Vestland, ondanks dat zijn vrouw koningin Sonja in het ziekenhuis is opgenomen, zoals gepland af. Er zijn geen wijzigingen in het programma van donderdag, zegt het hof tegen het Noorse persbureau NTB.

Woensdagavond maakte het paleis bekend dat de 88-jarige Sonja opnieuw in het ziekenhuis ligt met hartproblemen. De koningin heeft al langer last van hartritmestoornissen en hartfalen. Zo nam ze vorige week al gedwongen rust en kreeg ze vorig jaar een pacemaker.

Sonja moet in ieder geval "voor enkele dagen" in het ziekenhuis blijven. Het hof laat aan Noorse media weten verder geen andere details te willen geven.