JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël zal in Libanon blijven strijden tegen Hezbollah, zegt het land bij monde van minister van Defensie Israel Katz. Hij voegde eraan toe dat bij aanvallen van Hezbollah op het noorden van Israël zal worden teruggeslagen met een aanval op het zuiden van Beiroet, waar de militante groepering zich ophoudt.

Daarmee gaat Katz in tegen eerdere dreigementen van Iran, dat zwoer te zullen vergelden als Israël militair blijft optreden in het zuiden van Libanon. Eerder op maandag werd daar nog een auto aangevallen door Israël, volgens staatspersbureau NNA nabij een vestiging van het Rode Kruis. Iran zei "zwaardere en vernietigendere maatregelen" te zullen nemen als Israël niet inbindt.

Omgekeerd vuurde het door Iran gesteunde Hezbollah raketten af op Israëlische militairen in het zuiden van Libanon. Die projectielen werden door luchtafweer neergehaald, zo zagen verslaggevers van persbureau AFP.