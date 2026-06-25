Spits Schick stopt bij Tsjechië na WK-uitschakeling

PRAAG (ANP/RTR) - De Tsjechische spits Patrik Schick heeft zijn afscheid bij de nationale ploeg van Tsjechië aangekondigd na de uitschakeling in de groepsfase op het WK voetbal. De Tsjechen verloren in de nacht van woensdag op donderdag de laatste groepswedstrijd met 3-0 van Mexico en eindigden als laatste in groep A.

"Deze beslissing is niet impulsief en is ook niet van de ene op de andere dag genomen. Het is een idee dat ik al een tijdje met me meedraag en waar ik lang en goed over heb nagedacht", schreef de 30-jarige Schick op Instagram.

De aanvaller van Bayer Leverkusen speelde 56 interlands voor Tsjechië, waarin hij 26 keer scoorde. Tijdens het Europese kampioenschap van 2021 werd hij met vijf doelpunten gedeeld topscorer met Cristiano Ronaldo. In de wedstrijd tegen Schotland maakte hij destijds met een fenomenaal afstandsschot het doelpunt van het toernooi.