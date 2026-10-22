Hajduk Split moet in leeg stadion spelen om vuurwerk tegen Ajax

SPLIT (ANP) - Hajduk Split is zwaar gestraft door de UEFA na misdragingen van Kroatische fans in het duel in de Conference League met Ajax van vorige week. De club uit Kroatië moet het volgende Europese thuisduel met het Belgische Sint-Truiden komende maand in een leeg stadion spelen. Verder kreeg Hajduk Split een geldboete van 80.000 euro en een voorwaardelijke straf. Bij herhaling moet er nog een thuiswedstrijd zonder publiek worden afgewerkt.

De wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax werd vorige week donderdag tijdelijk stilgelegd nadat er zoveel vuurwerk was afgestoken dat de rookontwikkeling het spelen onmogelijk maakte. Supporters van Hajduk Split scandeerden antisemitische leuzen tijdens een mars op weg naar het stadion. Ook lieten ze een doodskist zien met daarop Ajax geschreven, die later kapot werd getrapt. Hajduk won het duel met 2-1. De Kroatische voetbalbond kondigde ook een onderzoek aan naar misdragingen rond en tijdens het duel.