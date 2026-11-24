DOETINCHEM (ANP) - Fatbikeverkoper La Souris, die zo'n 25 vestigingen in Nederland heeft, voert het onderhoud aan zijn elektrische voertuigen weer uit in zijn winkels. Eerder besloot La Souris om dit enkel nog op het hoofdkantoor in Doetinchem te doen. De fietsverkoper had moeite met het vinden van monteurs en kampte met leveringsproblemen, maar dat leidde tot klachten over lange wachttijden.

Consumentenplatform Radar meldde afgelopen zomer tientallen klachten te hebben ontvangen over La Souris. Veel klachten gingen over onderhoudsbeurten die wekenlang duren of worden verschoven.

"Met de kennis van nu moet ik toegeven dat de centralisatie niet heeft gebracht wat we hadden verwacht", geeft eigenaar Armando Muis van La Souris toe. Dankzij de lokale reparaties worden de wachttijden korter, stelt hij.

La Souris verkoopt naast fatbikes ook scooters en skinnybikes. Die laatste lijken op fatbikes, maar hebben smallere banden om onder strengere regels voor fatbikes uit te komen.