Jordanië meldt neerhalen raketten en drones uit Iran

AMMAN (ANP/AFP) - Jordanië bevestigt dat het opnieuw te maken heeft gekregen met een grote aanval uit Iran. De Jordaanse krijgsmacht meldt dat het zeven raketten en zes drones heeft onderschept.

Jordanië behoort tot de landen waar de Verenigde Staten troepen hebben gelegerd en wordt daarom bestookt door Iran. De Iraanse krijgsmacht zegt er hangars, onderhoudsfaciliteiten en een kazerne te hebben aangevallen bij een basis.

Iran voert ook elders in het Midden-Oosten aanvallen uit. Iraanse staatsmedia stelden dat in Bahrein een datacentrum van het bedrijf Amazon is aangevallen. Ook Koeweit zou weer onder vuur zijn genomen.

Jordanië meldt dat het de luchtafweer en gevechtsvliegtuigen gebruikte om aanvallen af te slaan. Daarbij vielen volgens de krijgsmacht geen slachtoffers en was er ook geen materiële schade.