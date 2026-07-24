Sporttribunaal CAS buigt zich in oktober over Afrika Cup-zaak

LAUSANNE (ANP/AFP) - Sporttribunaal CAS buigt zich op 8 oktober over het beroep van Senegal tegen de intrekking van de Afrika Cup-titel. De Senegalese voetbalbond besloot in maart naar het CAS te stappen nadat de Afrikaanse voetbalbond het land de winst van de Afrika Cup had ontnomen.

De finale van de Afrika Cup in Rabat ontaardde op 18 januari in chaos toen verschillende Senegalese spelers uit protest het veld verlieten, nadat Marokko laat in de blessuretijd van de tweede helft een strafschop had gekregen. De Senegalese spelers werden door aanvoerder Sadio Mané terug naar het veld gehaald, waarna Marokko de penalty miste. Pape Gueye maakte vervolgens in de verlenging de winnende treffer, waardoor Senegal met 1-0 won.

De Afrikaanse bond bestrafte Senegal en riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit.