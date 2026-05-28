Oranje-spits Depay verliest als basisspeler met Corinthians

SÃO PAULO (ANP) - Memphis Depay heeft na twee maanden zijn rentree als basisspeler van Corinthians gemaakt. De 32-jarige spits van het Nederlands elftal verloor met zijn Braziliaanse werkgever in de Copa Libertadores van Platense: 0-2. Depay, die net hersteld is van een bovenbeenblessure, speelde alleen de eerste helft mee.

Bondscoach Ronald Koeman sprak woensdag op een persconferentie zijn vertrouwen uit in Depay, maar gaf wel aan alleen wat aan de oud-PSV'er te hebben als hij helemaal fit is. Op het EK van 2024 in Duitsland raakte Depay in de halve finale tegen Engeland na een half uur al geblesseerd. Koeman zei dat hij nu voorzichtiger met Depay is en dat het niet ondenkbaar is dat hij pas later in het toernooi in actie komt.

Depay is met 55 doelpunten in 108 interlands topscorer aller tijden van Oranje. Koeman heeft verder de beschikking over spitsen Donyell Malen, Brian Brobbey en Wout Weghorst. Malen is de laatste tijd in vorm bij zijn club AS Roma, waar hij veel scoort.

Voorbereiding WK

De 26-koppige selectie van Oranje verzamelt zich zaterdag in Zeist voor de start van de officiële voorbereiding op het WK. Verdediger Jurriën Timber is daar nog niet bij, omdat hij die avond met Arsenal tegenover Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League.

Nederland speelt woensdag in De Kuip een oefenwedstrijd tegen Algerije en maandag 8 juni is Oezbekistan in New York de opponent. Koeman hoopt dat Depay in die twee ontmoetingen in actie kan komen om hem te beoordelen.

De eerste WK-groepswedstrijd van Oranje is zondag 14 juni tegen Japan.