Kiescommissie verwerpt verzoek tot langere stembusgang Israël

JERUZALEM (ANP/RTR) - Het verzoek van onder meer de partij van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om de stembussen in het land later te sluiten, is verworpen. Dat meldt de krant Haaretz op gezag van de kiescommissie.

Likoed diende dinsdagmiddag een verzoek in om de stemlokalen later te sluiten, maar meldde daarvoor geen reden in de post van de partij op Telegram. Later sloten enkele andere partijen van het Israëlische blok zich bij die oproep aan. Shas, een partij die opkomt voor de belangen van de religieuze haredim-minderheid in Israël, zei het verzoek te steunen vanwege de drukte bij stemlokalen.

In haar verklaring meldt de kiescommissie dat "de landelijk hoge opkomst in alle delen van de samenleving een sterke verbondenheid met het democratisch proces laat zien, maar dat geen noodzaak voor het verlengen van de uren waarop gestemd kan worden werd geïdentificeerd". De stembussen in Israël sluiten om 21.00 uur Nederlandse tijd. Niet lang daarna worden voorlopige uitslagen verwacht.

Wel meldt de kiescommissie dat in een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever de stembusgang verlengd wordt tot 21.00 uur Nederlandse tijd, vanwege stroomuitval daar eerder op de dag. The Times of Israel schrijft daarover dat in kleinere plaatsen de stemlokalen eerder sluiten. Ook benadrukt de commissie dat wie tijdig in de rij staat om een stem uit te brengen, die kans hoe dan ook zal krijgen.