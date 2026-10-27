Gouden Film voor nieuwe De Club van Sinterklaas-film

De nieuwste De Club van Sinterklaas-film heeft al 100.000 bezoekers weten te trekken en is daarom bekroond met een Gouden Film. De onderscheiding werd als verrassing overhandigd aan Bibi Breijman en haar dochter Teddy, die allebei meespeelden in de film.

"Om dit samen met Teddy te doen is natuurlijk waanzinnig. Ik ben heel trots op haar en het is hartstikke leuk", reageerde Breijman voor de camera van RTL Boulevard.

Paniek in het Pietendorp is de vijftiende bioscoopfilm van De Club van Sinterklaas. Het is tevens de vijftiende keer dat een film in deze reeks een Gouden Film krijgt, voor het verkopen van 100.000 bioscoopkaartjes.