ENSCHEDE (ANP) - FC Twente heeft met enige moeite met 2-1 gewonnen van hekkensluiter Willem II. De ploeg van coach John van den Brom versloeg de Tilburgers, die de gehele tweede helft met tien man speelden. Devin Haen scoorde voor de bezoekers, Ramiz Zerrouki maakte gelijk en Marko Pjaca bezorgde Twente de winst.

Twente staat door het gelijkspel op 27 punten en passeerde Feyenoord, dat zaterdag verloor van Excelsior. Ajax speelt later zondag tegen ADO Den Haag en kan de tweede plaats weer overnemen. Willem II blijft laatste in de Eredivisie met 3 punten.

De thuisploeg verzuimde in de eerste helft al op voorsprong te komen. Er waren tal van kansen, voor Wout Weghorst en Younes Taha, maar doelman Maxime Delanghe bracht redding. Daouda Weidmann schoot net naast en Weghorst kopte nog over. Kort voor de rust kwam Willem II met tien man te staan na de tweede gele kaart voor Nathan Tjoe-A-On, die eerder geel had gekregen voor protesteren.

Ook in de tweede helft kreeg de thuisploeg kansen. Zo redde Delanghe knap op een schot van Zerrouki. Uit het niets kwamen de bezoekers ineens op 0-1. Haen kreeg de bal van Hidde ter Avest en schoot rechts raak. Zerrouki maakte zes minuten later gelijk. Van afstand mikte hij de bal laag in de linkerhoek. Invaller Pjaca kopte in de 82e minuut de tweede treffer binnen voor Twente.