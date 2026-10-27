Kremlin ziet geen overtredingen wapenstilstand Olesjky

MOSKOU (ANP/RTR) - Tot nu toe zijn er geen overtredingen van de wapenstilstand rond de Oekraïense stad Olesjky waargenomen, meldt Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. De wapenstilstand ging in de nacht van maandag op dinsdag in. Zowel Rusland als Oekraïne leggen de wapens in de regio tijdelijk neer, zodat inwoners van Olesjky geholpen kunnen worden.

In de stad is er een groot tekort aan voedsel, medicijnen en schoon water. Door de wapenstilstand moet het leveren van hulpgoederen en het evacueren van mensen mogelijk worden. Dit gaat naar verwachting wel even duren, omdat er rond de stad veel mijnen zouden liggen.

De wapenstilstand kwam tot stand na bemiddeling van de Amerikaanse first lady Melania Trump. Bewoners zouden mogen kiezen of ze naar Oekraïne of Rusland geëvacueerd willen worden. Ook sprak ze van een "onafhankelijke Amerikaanse mediaorganisatie" die in Olesjky verslag zal doen.