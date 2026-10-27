Rag'n'Bone Man, Clouseau en BLØF treden op bij jubileum Paaspop

Rag'n'Bone Man, Clouseau, Ronnie Flex en BLØF geven volgend jaar een optreden op Paaspop. Het festival, dat van 26 tot en met zondag 28 maart plaatsvindt in Schijndel, viert dan dat het vijftig jaar bestaat en heeft dinsdag de eerste vijftig artiesten bekendgemaakt.

Ook The Opposites, Rowwen Hèze, Milolaathetlukken en Job Jobse treden op tijdens de jubileumeditie. Vrijdag is er speciaal voor het jubileum een launchparty op de markt in Schijndel waar bezoekers als eersten kaartjes kunnen kopen voor het festival. De officiële online ticketverkoop begint een dag later.

Chris Seijkens, directeur van het festival, noemt vijftig jaar Paaspop een "absolute mijlpaal". "Duizenden mensen hebben in de afgelopen vijf decennia ontelbare herinneringen gemaakt: bezoekers, artiesten, de Paaspop-crew, leveranciers en vele andere betrokkenen, verspreid over drie generaties. En het mooie is: ieder jaar komen er weer nieuwe herinneringen en hoogtepunten bij."