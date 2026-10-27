Busted-gitarist James Bourne gered door nier van broer

James Bourne zegt dat zijn leven is gered nadat zijn broer een nier aan hem heeft gedoneerd. De 43-jarige medeoprichter van de band Busted kampte met ernstige gezondheidsproblemen, maar voelt zich na de transplantatie een stuk beter, schrijft hij in een verklaring op Spotify, waar onder andere de BBC over bericht.

De 43-jarige Britse zanger en gitarist kon in 2025 niet meegaan op een tour van Busted, samen met de band McFly, vanwege gezondheidsproblemen. Hij werd vervangen door zijn broer Chris. Volgens Bourne was zijn toestand ernstig en zeiden artsen dat hij nog maar een paar jaar te leven had.

"Ik ben blij dat ik nu kan vertellen dat mijn jongste broer Chris, die vorig jaar tijdens de tournee voor mij inviel, mijn leven opnieuw heeft gered. Deze keer letterlijk, door mij een van zijn nieren te doneren", schrijft Bourne op Spotify. "Mijn broer is een held." Volgens de artiest herstellen hij en zijn broer allebei "prima" van de operatie. Ook Chris heeft gereageerd op X: "We hebben het gehaald, broer."

Bourne richtte in 2000 de band Busted op samen met bassist en zanger Matt Willis. Daar kwam Charlie Simpson bij. Het trio werd in korte tijd bekend van de nummers Year 3000, What I Go To School For en Crashed The Wedding, maar ging vervolgens uit elkaar. Sinds 2015 zijn de drie weer bij elkaar onder de originele naam Busted.