Samenwerking met Arabische partijen een schande, zegt Netanyahu

JERUZALEM (ANP) - Premier Benjamin Netanyahu noemt het een schande dat partijen overwegen om samen te werken met Arabische partijen in Israël. Dat zei hij op zijn partijbijeenkomst in Jeruzalem, meldt onder meer The Times of Israel.

Het is volgens hem ondenkbaar "om Israël in gevaar te brengen en een regering te vormen die steunt op antizionistische Arabische partijen", aldus de premier. "Partijen die zich verzetten tegen ons bestaan zelf, die Hamas beschouwen als een liefdadigheidsorganisatie en die onze soldaten oorlogsmisdadigers noemen."

Netanyahu acht het nodig om een sterke rechtse nationale regering te vormen, zei hij. "Het rechtse blok heeft een duidelijke, overtuigende meerderheid onder het zionistische publiek, het joodse publiek en onder iedereen die de staat steunt."

De Arabische partijen in Israël zouden een sleutelrol kunnen spelen in de coalitievorming, aangezien het blok van Netanyahu noch dat van oppositieleider Gadi Eisenkot een meerderheid in de Knesset zal behalen volgens de exitpolls.