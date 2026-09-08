BRUSSEL (ANP) - De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta, Juan Jesús Vivas, vraagt de EU om hulp bij de "onhoudbare situatie". Die is ontstaan nadat eind juli 80.000 immigranten vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen. Vivas wil onder meer geld om de grenzen beter te beschermen en voor humanitaire hulp, zei hij dinsdag tijdens een persconferentie in het Europees Parlement. Daarnaast wil hij dat de EU-grensbewakingsdienst Frontex en het Asielagentschap van de EU zichtbaarder aanwezig zijn in Ceuta.

Ceuta is een "snelkookpan die elk moment kan ontploffen", volgens Vivas. "Ceuta bevindt zich in een onhoudbare situatie die niet langer te verdragen is."

Voor de langere termijn moet de EU erkennen dat Ceuta en de exclave Melilla een speciale behandeling nodig hebben om de "stabiliteit, veiligheid en welvaart van Ceuta en Melilla te garanderen."

Het EU-migratiepact, waarin wordt erkend dat Ceuta en Melilla de enige landsgrenzen van Europa in Afrika vormen, moet volgens Vivas worden aangepast.