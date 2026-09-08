Willem-Alexander en Máxima begaven zich dinsdag tussen de koeien bij een bezoek aan melkveebedrijf Riedstra-Hoving. Het koningspaar poseerde onder meer met de dieren en kreeg een rondleiding over het terrein.

Ook maakten Willem-Alexander en Máxima een stop bij de kalfjes. Een van de dieren had nog geen naam. De boer stelde Wilhelmina of Máxima voor. "Doe dan maar Máxima", zei de koningin, die mocht kiezen, lachend.

Later ging het koningspaar met boeren uit de omgeving in gesprek over de toekomst van de landbouw. Daarbij ging het onder meer over de vraag hoe boeren een rendabel bedrijf kunnen combineren met de belangen van natuur en milieu.

De boeren vertelden het koningspaar dat ze behoefte hebben aan meer duidelijkheid vanuit de overheid. Volgens hen is zekerheid over beleid nodig om investeringen voor de lange termijn te kunnen doen.