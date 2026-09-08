LAUSANNE (ANP/DPA) - Mensenrechtenorganisatie FairSquare heeft een nieuwe klacht tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingediend bij de ethische commissie van de wereldvoetbalbond. De klachten staan allemaal in verband met de relatie van Infantino met de Amerikaanse president Donald Trump, meldt het Duitse persbureau DPA na eerdere berichten van het Duitse Sportschau en de Franse krant L'Équipe.

De mensenrechtengroep had eerder in december bezwaren tegen Infantino ingediend bij de ethische commissie. FairSquare was van mening dat Infantino herhaaldelijk zijn neutraliteitsplicht had geschonden ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. De organisatie diende ook een klacht in bij het IOC, maar die liet weten dat de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie valt.