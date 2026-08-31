Leider Moonsekte veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf

SEOUL (ANP/AFP) - Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de leider van de Verenigingskerk, ook wel de Moonsekte genoemd, twee jaar gevangenisstraf opgelegd. Ze is schuldig bevonden aan het omkopen van functionarissen, inclusief de vrouw van de toenmalige president.

Han Hak-ja (83) werd ervan beschuldigd luxeproducten, waaronder een merkhandtas, te hebben gegeven aan voormalig first lady Kim Keon-hee, de echtgenote van oud-president Yoon Suk-yeol. Ze zou de cadeaus hebben geschonken in een poging om gunstig beleid te bewerkstelligen.

De Verenigingskerk werd in 1954 opgericht door Moon Sun-myung, de echtgenoot van Han. Zij volgde hem als leider op nadat hij in 2012 stierf. De kerk is onder meer omstreden omdat Moon zichzelf zag als opvolger van Jezus Christus. Ook staat de kerk, die wereldwijd 10 miljoen aanhangers claimt te hebben, bekend om massabruiloften.