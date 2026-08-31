Miljuschka rouwt om overleden visagiste en beste vriendin Mettina

Miljuschka Witzenhausen staat maandag stil bij het overlijden van haar visagiste Mettina Jager. Op Instagram deelt de tv-kok en presentatrice een reeks foto's van hen samen. Jager had borstkanker en was ongeneeslijk ziek.

"Lieve Mettina is heengegaan", begint Witzenhausen haar eerbetoon. "In 2017 kwam ze mijn leven in wandelen met haar toverstaf genaamd make-up en haar. Het eerste project wat we samen deden was meteen 3 maanden fulltime. We kwamen beiden uit een moeilijke periode en werden vanaf dag 1 onafscheidelijk. We hebben samen zoveel meegemaakt. Qua werk maar ook privé. We bespraken alles. Zij was mijn grote steun en toeverlaat. We hebben gelachen totdat we moesten huilen. Gehuild over hoe taai en oneerlijk het leven kan zijn. De hele wereld gezien."

Volgens Witzenhausen was Jager "de beste" in wat ze deed. "Iedere look perfectioneerde ze. Of het nou Brigitte Bardot was of caramel. Ze was echt een kunstenares en vakvrouw. Haar kennis heeft ze de afgelopen jaren gedeeld met heel veel vrouwen in haar masterclass. En die zullen net zoals ik haar stem iedere keer horen als ze zichzelf opmaken. Het make-up ambacht heeft een ster verloren. Mijn hart mijn beste vriendin. Ik ga haar vreselijk missen."