Talpa-programma's binnenkort te zien op Netflix

Talpa en Netflix gaan samenwerken. Dat betekent dat verschillende bekende Talpa-programma's te zien zullen zijn bij de streamingdienst, maakten de bedrijven maandag bekend. Zo maken onder meer Chateau Meiland, Mr. Frank Visser Doet Uitspraak en Bureau Onrecht binnenkort hun opwachting op Netflix.

"We vinden het belangrijk dat sterke Nederlandse content een breed publiek blijft bereiken. Kijkers zitten allang niet meer op één plek", aldus bestuurder Marloes Sturkenboom van Talpa. "Daarom zoeken we vanuit onze partnershipsstrategie continu naar nieuwe manieren om Talpa-content breder beschikbaar te maken. Met Netflix geven we een aantal sterke SBS6-titels een extra podium en bereiken we ook nieuwe kijkers."

In de aankondiging worden ook Het Roer Om, Overtreders en Waar Is Mijn Erfenis? genoemd. Volgens Netflix en Talpa komen dankzij de samenwerking meer dan 300 afleveringen naar Netflix.