Formule 1-items geveild voor stichting prins Bernhard jr.

Fans van de Formule 1 kunnen donderdag bieden op speciale items en ervaringen die met de hoogste klasse van de autosport te maken hebben. De spullen worden aangeboden op een veiling. De opbrengst komt ten goede aan Lymph&Co, de stichting van prins Bernhard Jr. die geld ophaalt voor onderzoek naar lymfeklierkanker.

De veiling begint donderdag tijdens Dinner on the Grid, een diner waarvoor een select aantal mensen uit het bedrijfsleven, sport, cultuur en filantropie zijn uitgenodigd, op de plek waar komend weekend in Zandvoort de coureurs voor de laatste keer aan de start verschijnen. Het diner op het circuit wordt gepresenteerd door Humberto Tan.

Tijdens het diner vindt er live een veiling plaats en daarnaast is er ook een online veiling waar iedereen op kan bieden. Daar worden onder meer een door Lando Norris gesigneerde pet en backstage-tickets voor Afrojack geveild. De opbrengst van zowel het Dinner on the Grid als de online veiling komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker.