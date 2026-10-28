Likoed beticht Arabische partijen van stelen verkiezingen Israël

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Likoed-partij van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft Arabische partijen ervan beschuldigd de verkiezingen in het land te hebben gestolen. De laatste stemmen worden nog geteld. Likoed gaat aan kop, maar de Arabische partijen hebben een recordaantal stemmen gekregen.

Door de winst van de Arabische partijen wordt het voor het blok van Netanyahu een stuk moeilijker om een coalitie te vormen. Meerdere partijen hebben een samenwerking met bijvoorbeeld Ra'am uitgesloten. De leider van de grootste linkse partij in het land, Yair Golan, heeft het oppositieblok opgeroepen wel samen te werken met Arabische partijen en zo premier Netanyahu af te zetten.

De grootste partij mag waarschijnlijk als eerste een coalitie proberen te vormen en heeft daar tot 42 dagen voor. Mocht dit in dat tijdsbestek niet lukken, dan wijst de president een nieuwe premierskandidaat aan die het mag proberen.