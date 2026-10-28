Armin van Buuren en Douwe Bob brengen samen nummer uit

Armin van Buuren brengt vrijdag samen met Douwe Bob een single uit. Het nummer heet What If I Told You. Beide artiesten deelden woensdag een klein voorproefje op social media.

Volgens Van Buurens platenlabel Armada legde Douwe Bob de basis voor het liedje, waarna de singer-songwriter Van Buuren benaderde voor een samenwerking. De dj draaide het nummer afgelopen week al tijdens AMF in de Johan Cruijff ArenA, een van de grootste feesten op het Amsterdam Dance Event.

Het is niet de eerste keer dat Van Buuren de handen ineenslaat met een artiest uit de Nederlandse popwereld. Zo heeft hij al samenwerkingen met onder anderen Chef'Special, Davina Michelle, Duncan Laurence, Kensington en Jacqueline Govaert op zijn naam staan.