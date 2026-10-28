Haakon brengt condoleances over aan Felipe na treinongeluk

Koning Haakon van Noorwegen heeft woensdagmiddag zijn steun betuigd aan koning Felipe na het dodelijke treinongeluk nabij Urda eerder op de dag. "Ik ben diepbedroefd door het nieuws", schrijft Haakon in zijn condoleancebericht aan het Spaanse koningshuis. "Namens mijzelf en het Noorse volk wil ik u en het Spaanse volk mijn oprechte medeleven betuigen."

Ook het Luxemburgse hof betuigt zijn medeleven aan het Spaanse koningshuis. Groothertog Guillaume spreekt zijn solidariteit uit met het Spaanse volk en steunt de nabestaanden en gewonden. "Mijn gedachten gaan ook uit naar de hulpverleners en het personeel dat ter plaatse is ingezet om de slachtoffers te helpen."

Woensdagochtend botste een hogesnelheidstrein met 397 passagiers op een stilstaande trein met 147 mensen aan boord nabij de Spaanse plaats Urda. Bij het treinongeluk kwamen 68 mensen om, meldt de Spaanse krant El País. 58 gewonden zijn opgenomen in een ziekenhuis, 15 daarvan zouden in kritieke toestand verkeren.

Het Spaanse hof liet eerder op de dag in een verklaring weten "diep bedroefd en bezorgd" te zijn door het treinongeluk. Felipe noemde het een "verschrikkelijk ongeluk". Hij heeft een groot deel van zijn agenda leeggemaakt na het ongeluk. In Spanje zijn drie dagen van nationale rouw aangekondigd.