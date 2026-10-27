Likoed-partij vraagt om verruiming van openingstijden stemlokalen

JERUZALEM (ANP) - De Likoed-partij van de huidige Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft verzocht of de stembureaus dinsdag langer geopend kunnen blijven, meldt de partij op Telegram. Vooralsnog sluiten die om 21.00 uur Nederlandse tijd, waarna voorlopige uitslagen snel verwacht worden.

De krant Haaretz meldt dat de kiescommissie in uitzonderlijke gevallen de stembureaus langer open kan laten, tot maximaal een volledige extra dag.

Een reden voor het verzoek om verlenging van de openingstijden noemt Likoed op Telegram niet. Wel wees de partij bij monde van premier Benjamin Netanyahu eerder op de dag naar de Arabische partijen waarop gestemd kan worden; aanhangers van de Ra'am-partij zouden volgens Netanyahu hebben geprobeerd stemmen te kopen. Bewijs voor die aantijgingen is er vooralsnog niet.

Hoge opkomst

Volgens The Times of Israel heeft de ultraorthodoxe Shas-partij, die opkomt voor de haredim, een voorname religieuze minderheid van ultraorthodoxe joden in Israël, zich aangesloten bij het verruimingsverzoek. Die partij wil naar eigen zeggen dat de stembussen langer openblijven vanwege de ongekend hoge opkomst. Tegen 16.00 uur lokale tijd had landelijk al 55,7 procent van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht. Met verruiming van de openingstijden zou volgens Shas worden voorkomen dat mensen te lang moeten wachten om nog een stem te kunnen uitbrengen.

De partij van oppositieleider Gadi Eisenkot, Yashar, noemt het verzoek in een verklaring een voorbereiding op het aanvechten van de verkiezingsuitslag. "Het verzoek is bedoeld om een fundament te leggen voor beweringen dat de stembusgang in twijfel moet worden getrokken. Dit na de leugens die Netanyahu al sinds de ochtend verspreidt. Er hebben zich geen ongebruikelijke zaken voorgedaan zodanig dat deze het instemmen (met het verruimen van de openingstijden) kunnen legitimeren."