ING verwacht dat mensen wereldwijd volgend jaar vaker vliegen

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal vliegtuigpassagiers neemt volgend jaar naar verwachting wereldwijd toe, ondanks dat vliegtickets waarschijnlijk duur blijven. Dat staat in een rapport van ING. Zelfs als de brandstofprijzen dalen, zullen de aanhoudend sterke vraag, de beperkte beschikbaarheid van vliegtuigen en de inflatie de ticketprijzen hoog houden, voorziet de bank.

ING verwacht ook dat de prijs van vliegtuigbrandstof hoog blijft en dat geopolitieke en veiligheidsrisico's aanhouden. Volgens de economen stijgt het aantal passagiers wereldwijd dit jaar met zo'n 1 procent en volgend jaar met ongeveer 5 procent. De vraag naar vliegreizen is volgens de bank "opmerkelijk veerkrachtig" gebleken, ondanks de onrust en de hogere ticketprijzen. "Je zou denken dat geopolitieke en veiligheidszorgen reizigers aan de grond zouden houden, maar het lijkt erop dat ze vaker kiezen voor andere bestemmingen", zegt ING-econoom Rico Luman.

De bank voorziet dat de bereidheid om te reizen volgend jaar groot blijft en dat de economische groei aantrekt.