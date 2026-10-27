Aanklacht in zaak tegen Russell Brand afgezwakt

Een van de zeven aanklachten in de misbruikzaak tegen komiek en acteur Russell Brand is afgezwakt. Het gaat om een aanklacht van aanranding, melden Britse media.

De rechter is tot de conclusie gekomen dat er "niet genoeg bewijs" was voor de aanklacht. In plaats daarvan is deze aanklacht veranderd in een poging tot aanranding. De bewuste aanklacht gaat over een incident uit 2001. Toen zou Brand een vrouw bij de arm hebben gegrepen en hebben geprobeerd haar een toilet in te sleuren.

Brand ontkent alle zeven aanklachten tegen hem, waaronder meerdere verkrachtingen. Dinsdag hoorde de jury verschillende verklaringen die de 51-jarige Brit heeft afgelegd tijdens politieverhoren. Daarin stelde Brand onder meer dat hij er een zeer losbandige levensstijl op nahield en dat hij zich "nooit schuldig heeft gemaakt aan seksuele handelingen zonder wederzijdse toestemming". Ook haalde hij uit naar een volgens hem "lasterlijke documentaire" waarin de beschuldigingen aan zijn adres aan bod kwamen. Verder had hij naar eigen zeggen "seksuele ontmoetingen op talloze locaties, vaak met mensen die hij net had ontmoet".

Het proces tegen Brand begon eerder deze maand en neemt naar verwachting nog weken in beslag. Volgens Britse media komt vanaf woensdag de verdediging van Brand aan het woord.