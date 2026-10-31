Gridstraf van één plek voor Verstappen en Lawson na aanvaring

MEXICO-STAD (ANP) - Max Verstappen en Liam Lawson hebben allebei een gridstraf van één positie gekregen voor de Grote Prijs van Mexico-Stad na hun aanvaring in de tweede vrije training van vrijdag. De Nieuw-Zeelandse Formule 1-coureur van Racing Bulls wilde niet wijken voor de Nederlander, die boos reageerde en pareerde door in een volgende bocht de auto van Lawson af te snijden. De Red Bull raakte bij die agressieve actie wel een stuk van zijn bodemplaat kwijt.

Beide coureurs noemden hun acties "onnodig en onhandig", gaven ze volgens de stewards van de FIA aan. Bij het opleggen van de straf speelde mee dat de teams eerder op de dag bij een bijeenkomst al waren gewaarschuwd en dat het niet het eerste incident was tijdens een vrije training.

Verstappen reed door de schade aan zijn vloer de vijfde tijd, Lawson de negende. Zaterdag volgt de kwalificatie voor de race van zondag.

'Wangedrag'

"Het was niet ongelukkig", reageerde viervoudig wereldkampioen Verstappen op de actie van zijn voormalig teamgenoot. "Het was niet erg slim wat hij probeerde te doen. Zeker niet omdat hij nog vecht voor zijn plek in het team, maar mijn weekend verandert er niet door."

Lawson gaf eerder deze week aan dat hij niet weet of hij volgend seizoen zijn plek bij Racing Bulls behoudt, ondanks een goed seizoen bij het zusterteam van Red Bull. Verstappen maakt sinds vorige week al officieel geen kans meer op de wereldtitel.

Verstappens teamgenoot Isack Hadjar moet zich zaterdag nog melden bij de stewards vanwege "wangedrag". De Fransman van Red Bull duwde vrijdag een fan weg die net een selfie met hem had gemaakt.