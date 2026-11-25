PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron verhoogt de druk bij de onderhandelingen tussen de EU-regeringsleiders over de EU-meerjarenbegroting. Als zij eind december geen akkoord bereiken, kan Macron er niet verder over onderhandelen, waarschuwt het Élysée woensdag. In april zijn er verkiezingen in Frankrijk; Macron is niet herkiesbaar.

Tijdens een Europese top in oktober heeft Macron al gezegd dat het niet verstandig zou zijn om pas kort voor de Franse verkiezingen een begrotingsakkoord te sluiten. Hij lijkt nu een stap verder te gaan. Het is onbestaanbaar dat een akkoord wordt gesloten zonder Frankrijk aan de onderhandelingstafel.

Donderdag en vrijdag is er een ingelaste EU-top over de meerjarenbegroting 2028-2034 van de EU. De standpunten liggen zo ver uiteen dat deze top op een drama zal uitlopen, verwachten EU-diplomaten. Een volgende top staat voor de kerst gepland. In een poging om nog dit jaar een begrotingsakkoord te bereiken, kan die dagen- en nachtenlang duren.