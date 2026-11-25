Het programma Ondertussen aan de Hofvijver, waarin Splinter Chabot de jarenlange verbouwing van het Binnenhof in Den Haag volgt, is dit en komend jaar niet op televisie te zien. Dat heeft een woordvoerder van AVROTROS bevestigd na een bericht van Omroep West hierover.

De woordvoerder laat weten dat dit te maken heeft met de eerder aangekondigde bezuinigingen en herstructurering van de zenders bij de NPO. "Er is minder budget en plek voor dit soort programma's", klinkt het.

Ondertussen aan de Hofvijver was drie keer per jaar te zien. De laatste uitzending was in december 2025. Hoewel het programma dit en volgend jaar niet in de programmering staat, is er nog wel de hoop dat er in de toekomst nog een vorm wordt gevonden om het programma een plek te geven.

De grootschalige renovatie van het Binnenhof begon in 2021. De werkzaamheden zullen tot zeker 2031 duren.