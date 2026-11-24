DEN HAAG (ANP) - Het huidige systeem van aanbestedingen van het openbaar vervoer is "failliet", stelt CNV. De vakbond reageert op het nieuws dat de provincie Utrecht het tienjarige contract met Keolis voor het regionale busvervoer voortijdig gaat beëindigen. De ov-concessie loopt tot eind 2035, maar Utrecht wil het contract op 29 april 2028 beëindigen. Keolis draait fors verlies op het openbaar vervoer in dit gebied, dat de stad Amersfoort en het westelijk en oostelijk deel van de provincie beslaat.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een provincie ingrijpt bij een langlopend contract in het busvervoer. Volgens CNV-onderhandelaar Niels Rook is er ook alle aanleiding voor ingrijpen, gezien de problemen die de vervoerbedrijven hebben om het busvervoer goed te verzorgen. "Maar tegelijkertijd hebben de provincies ook boter op het hoofd. Bij aanbestedingen kijken ze vooral naar de vervoerder die voor de laagste prijs zoveel mogelijk belooft. Dat klinkt natuurlijk mooi, totdat blijkt dat een vervoerder die beloften in de praktijk helemaal niet kan waarmaken", stelt Rook.

CNV pleit er al langer voor dat het systeem van aanbesteden op de schop gaat. De CNV-onderhandelaar legt een verband met de vastgelopen cao-onderhandelingen en de stakingen van buschauffeurs. "Achter dat cao-conflict schuilt namelijk een veel groter probleem en dat is de manier hoe aanbestedingen nu lopen. De vervoersbedrijven concurreren elkaar kapot, schrijven veel te laag in en proberen vervolgens op alle mogelijke manieren de kosten te drukken. Uiteindelijk betalen de werknemers en de reizigers daar de prijs voor."