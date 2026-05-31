Maltese Arbeidspartij wint voor vierde keer op rij verkiezingen

VALLETTA (ANP) - De regerende Arbeidspartij heeft de Maltese verkiezingen gewonnen, zo blijkt uit voorlopige stemuitslagen. Het is daarmee de vierde keer dat de partij van afzwaaiend premier Robert Abela de verkiezingen wint. Naar schatting gaat het om een voorsprong van circa 18.000 stemmen, grofweg de helft van de voorsprong die de partij bij de vorige verkiezingen, in 2022, haalde.

Abela noemt de overwinning volgens Maltese media "een overwinning voor alle Maltezen". Bij Malta Today is te zien hoe eilandbewoners feestvieren. Her en der zou vuurwerk worden afgestoken.

Hoewel Malta kampt met corruptie en de aanpak daarvan nog niet echt postvat, zo bleek afgelopen jaar uit een rapportage van de anticorruptietak van de Raad van Europa, was corruptie geen groot verkiezingsthema. Ook heeft het eiland relatief veel last van de stijgende energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Arbeidspartij heeft de energierekeningen voor consumenten dan ook flink gesubsidieerd.