Mamdani: Israël gebruikte VN als podium om genocide wit te wassen

NEW YORK (ANP) - De New Yorkse burgemeester Zohran Mamdani heeft fel uitgehaald naar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Die nam eerder op donderdag tegenover de Algemene Vergadering van de VN in New York ruim de tijd om Mamdani's vermeende vergoelijking van geweld tegen Joden te bespreken.

Netanyahu verweet Mamdani onder meer dat Joden zich in New York sinds zijn aantreden als burgemeester niet meer veilig voelen, claims die hij slecht of niet onderbouwde.

Mamdani, die zelf niet aanwezig was, hekelde nadien het optreden van de Israëlische premier en zegt dat Netanyahu zo het Israëlische militaire optreden probeert te verhullen. "Geen leugen in de wereld kan het feit veranderen dat er tegen hem een internationaal arrestatiebevel is uitgevaardigd", aldus Mamdani, die eraan toevoegde dat Netanyahu "met ongegronde leugens zijn genocide tegen Palestijnen wil witwassen".

Tegen Netanyahu werd in 2024 door het Internationaal Strafhof een arrestatiebevel uitgevaardigd.