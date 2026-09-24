Van Bommel debuteert in navolging van opa en vader voor Oranje

AMSTERDAM (ANP) - Ruben van Bommel heeft donderdagavond zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. De 22-jarige aanvaller van PSV kwam in de 82e minuut tegen Duitsland in het veld als vervanger voor Tijjani Reijnders. Kort voor de wissel van Van Bommel rende vanaf de tribune een kind het veld in om op de foto te gaan met een van de spelers van Oranje.

Het debuut van Van Bommel betekende dat er voor het eerst een international in actie kwam wiens vader en opa ook voor Oranje speelden. Zijn grootvader Bert van Marwijk speelde één interland voor Oranje. En vader Mark van Bommel verdedigde 79 keer het shirt van Nederland en maakt vrijdag zijn debuut als bondscoach van België uit tegen Italië.

Van Bommel is de tweede speler die zijn debuut maakt onder bondscoach Xavi. Mexx Meerdink viel tegen Duitsland in de eerste helft in als vervanger van de geblesseerde Brian Brobbey.