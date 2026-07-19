Media: VS sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten sturen meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder de Wall Street Journal en The New York Times.

Het zou onder meer gaan om F-16's van de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in de Duitse Eifel en F-35's vanuit RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk, een basis die door de VS wordt gebruikt. Ook zouden er tankvliegtuigen voor het bijtanken in de lucht onderweg zijn naar de regio.

Het conflict tussen de VS en Iran escaleert sinds het begin van de maand opnieuw door het geschil over de Straat van Hormuz, een voor de wereldwijde energiehandel belangrijke zeestraat. De VS bestoken al dagenlang doelen in Iran, terwijl Teheran vergeldingsaanvallen uitvoert op Amerikaanse doelen in de regio.

De inzet van extra gevechtsvliegtuigen in de regio kan worden gezien als een teken dat de VS zich voorbereiden op een uitbreiding van hun aanvallen, aldus in de media geciteerde waarnemers.