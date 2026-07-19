Klopp na akkoord met Red Bull dicht bij bondscoachschap Duitsland

NEW YORK (ANP/DPA) - Jürgen Klopp is weer een stap dichter bij het bondscoachschap van de Duitse voetballers. De oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt over een vertrek bij Red Bull, zijn huidige werkgever, waar hij hoofd voetbalzaken is.

"Ik heb een akkoord bereikt met Red Bull, een genereuze regeling", zei Klopp tegen MagentaTV op de vraag of hij bondscoach zou worden. Klopp gaf echter aan dat er nog gesprekken gaande zijn met de Duitse voetbalbond DFB. "Niets is definitief, maar de gesprekken lopen en alles gaat de goede kant op."

Klopp moet bij Duitsland de opvolger worden van Julian Nagelsmann. Onder zijn leiding strandde Duitsland op het wereldkampioenschap al in de zestiende finales tegen Paraguay.