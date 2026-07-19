Haakon spreekt met hulpverleners na grote brand in Krokstadelva

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft zondag aan het einde van de middag een bezoek gebracht aan de door brand getroffen deelgemeente Krokstadelva in de stad Drammen. In deze plaats ten zuidwesten van Oslo zijn sinds vrijdag zo'n honderd woningen verwoest.

Op de rampplek sprak de kroonprins met hulpdiensten, vertegenwoordigers van het crisisteam van de gemeente, vrijwilligersorganisaties die de evacuatie in goede banen hebben geleid en mensen die door de brand zijn getroffen, meldt het Noorse persbureau NTB.

"We leven allemaal mee met de mensen die slachtoffer zijn geworden van deze verwoestende brand. Het is indrukwekkend om te zien hoe een mooie zomerse dag plotseling kan veranderen in zo'n rampgebied als we hier hebben gezien", zei kroonprins Haakon tegen de pers.

Het bluswerk is nog steeds gaande, maar er is geen gevaar meer dat de brand zich verder uitbreidt. De brandweer heeft laten weten dat er vierhonderd inwoners uit de omgeving zijn geëvacueerd. Er zijn geen doden, gewonden of vermisten gemeld. Een brandweerman raakte lichtgewond tijdens de bluswerkzaamheden.

Haakon legde zondag zijn eerste twee openbare optredens af sinds zijn echtgenote kroonprinses Mette-Marit eerder deze week uit het ziekenhuis werd ontslagen na een longtransplantatie. Op diezelfde dag mocht ook Mette-Marits zoon en Haakons stiefzoon Marius Borg Høiby de gevangenis verlaten. Hij mag zijn voorarrest met een enkelband thuis afwachten.