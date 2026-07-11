BEIJING (ANP/RTR/AFP) - In China zijn meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Bavi. Die heeft al in Taiwan en op Japanse eilanden bomen ontworteld en stroomstoringen veroorzaakt. In Taiwan zijn ook tientallen gewonden gevallen.

De tyfoon komt naar verwachting zondag aan land in de omgeving van Wenzhou in kustprovincie Zhejiang. Deze havenstad telt bijna 10 miljoen inwoners. In Zhejiang zijn meer dan 1,7 miljoen mensen geëvacueerd en in buurprovincie Fujian ruim 100.000 mensen.

Bavi had zaterdagochtend, op ongeveer 200 kilometer van Zhejiang, windsnelheden van 144 kilometer per uur. De tyfoon zwakt naar verwachting af. De Chinese weerdienst waarschuwt dat in Zhejiang en Fujian 250 tot 500 millimeter regen kan vallen. Staatsmedia melden dat de autoriteiten de hoogste waarschuwing voor zware regenval hebben afgegeven.

Taiwan en Japan hebben vooralsnog geen dodelijke slachtoffers gemeld. In de Filipijnen vielen achttien doden door zware regenval die verergerd werd door Bavi.