Een rechtszaak die dreigde voor actrice Selena Gomez en het mede door haar opgerichte bedrijf Wondermind is afgewend. De advocaten van Gomez hebben Variety gemeld dat de eisers de zaak die zij bij een federale rechtbank hadden aangespannen weer hebben ingetrokken. Het is niet duidelijk waarom zij hiertoe hebben besloten.

Investeerders zeiden dat het mentalegezondheidsplatform van Gomez hen had misleid. De advocaten van Gomez hadden eerder bepleit dat de zangeres niets te maken had met de zaken waar de investeerders over klaagden.

De investeerders staken bijna 1,2 miljoen dollar (ruim 1 miljoen euro) in Wondermind. Zij stelden in de aanklacht dat hierbij beloftes werden gedaan over advertentiedeals en samenwerkingen met beroemdheden die het bedrijf niet waarmaakte.

Bovendien ging het financieel steeds slechter met Wondermind. Gomez richtte het platform in 2021 op met haar moeder Mandy Teefey en zakenvrouw Daniella Pierson.