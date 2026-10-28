Meer landen stemmen tegen VN-resolutie Cuba na lobby VS

NEW YORK (ANP/RTR) - Het is de Verenigde Staten gelukt om meer landen tegen een VN-resolutie te laten stemmen waarin wordt opgeroepen de Amerikaanse blokkade van Cuba te beëindigen. Deze stemming wordt al tientallen jaren gehouden. Cuba beschuldigde de VS van tevoren van het uitoefenen van druk op landen die Cuba steunen.

Sinds 1992 heeft Cuba al een ruime meerderheid achter zich, dat was nu ook het geval. De lobbycampagne van de VS zorgde er wel voor dat meer landen tegenstemden of zich voor het eerst in jaren van de stemming onthielden. 17 landen stemden dit jaar tegen, vergeleken met 7 vorig jaar. En waar vorig jaar 12 landen zich onthielden van de stemming, waren dat er nu 25, waaronder Duitsland en Italië.

De stemming heeft politiek gewicht, maar alleen het Amerikaanse Congres kan het handelsembargo op Cuba, dat stamt uit de tijd van de Koude Oorlog, opheffen.

Mike Waltz, de Amerikaanse gezant bij de VN, zei tevreden te zijn dat zoveel landen "hun standpunt hebben gewijzigd".