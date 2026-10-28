Woensdagavond een minuut stilte in Spanje om treinongeluk

MADRID (ANP) - De Spaanse Federatie van Gemeenten en Provincies heeft gemeentebesturen opgeroepen woensdagavond om 20.00 uur een minuut stilte te houden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke treinongeluk eerder op woensdag. Dit meldt nieuwswebsite Demócrata.

Ook schrijft TMB, het openbaarvervoersbedrijf van Barcelona, op X het openbaar vervoer in de stad een minuut lang stil te leggen. Eerder kondigde premier Pedro Sánchez drie dagen van nationale rouw aan.

Een hogesnelheidstrein botste woensdagochtend tegen een andere trein die stilstond op hetzelfde spoor vanwege een seinstoring. Minstens 68 mensen kwamen om bij het ongeluk in de provincie Toledo. Volgens de krant El País zijn 77 mensen opgenomen in ziekenhuizen, van wie vijftien in kritieke toestand verkeren. De hogesnelheidstrein mocht vermoedelijk door een menselijke fout doorrijden, zei minister van Transport Óscar Puente.