Máxima: er is nog veel te doen om schulden aan te pakken

Volgens koningin Máxima is er nog "heel veel te doen" om mensen uit de schulden te helpen. Dat zei ze woensdag tijdens de viering van het tienjarig bestaan van Schuldenlab070 in het Museon-Omniversum in Den Haag. "Er zijn nog te veel huishoudens in Nederland die problematische schulden hebben."

"We moeten nog veel mensen uit de schulden halen en om dat te bereiken moeten we nog meer proberen en nog meer samenwerken", zei Máxima. De koningin noemde schaamte en wantrouwen als obstakels bij het bereiken van mensen met schulden. "Om die mensen te bereiken moeten we op een onorthodoxe manier echt bij hen zien te komen", zei ze. Daarbij is het volgens haar nodig om te luisteren en tot aan de voordeur te komen.

De koningin benadrukte ook dat moet worden voorkomen dat mensen in financiële problemen raken. "We moeten sparen en buffers opbouwen." Volgens Máxima is het "een beetje dweilen met de kraan open". Ze wees daarbij op inflatie, klimaatzorgen en gokken, dat zij een groot probleem onder jongeren noemde. "We moeten praten over deze issues. Door samen te werken kunnen we veel meer."

Beloften

Tijdens de jubileumbijeenkomst ondertekenden vertegenwoordigers van publieke en private organisaties borden met beloften voor de verdere aanpak van financiële problemen en schulden. Zij beloofden onder meer te blijven samenwerken en oplossingen te ontwikkelen. Naderhand ging Máxima met de vertegenwoordigers op de foto.

De koningin is al langer betrokken bij de aanpak van schulden. Ze bracht in 2018 een bezoek aan Stichting Jongeren Perspectief Fonds, een aanpak van Schuldenlab070. Mede op haar initiatief werd SchuldenlabNL opgericht om de aanpak ook landelijk op te schalen. Die organisatie fuseerde in 2025 met de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid en ging door onder de naam Stichting Financieel Gezond Nederland. Máxima is erevoorzitter van die stichting.