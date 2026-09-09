BERLIJN (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in het parlement hard uitgehaald naar Alternative für Deutschland (AfD). Het woord remigratie, dat door de radicaal-rechtse partij wordt gebruikt, is volgens Merz "niets anders dan een synoniem voor etnische zuivering op basis van herkomst en huidskleur".

De regeringsleider sprak de Bondsdag voor het eerst toe sinds de verkiezingsoverwinning van de AfD zondag in de deelstaat Saksen-Anhalt. Die partij pleit voor het vertrek van buitenlanders naar hun land van herkomst. Merz wees erop dat in Duitsland miljoenen mensen met een migratieachtergrond werken. Hij stelde dat onder meer verpleeghuizen, ziekenhuizen en de horeca zonder hen niet zouden functioneren.

"Wat u kenmerkt, is minachting voor onze democratische instellingen en het voortdurend persoonlijk kleineren van de vertegenwoordigers van onze staat", verklaarde Merz verder. "Dat is het kenmerk van uw politiek." Hij voegde eraan toe dat de AfD "nooit" een absolute meerderheid zal behalen.