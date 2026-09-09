De NTR en Diederik Ebbinge werken aan een nieuw seizoen van het satirische programma Promenade. Het nieuwe seizoen heeft als titel Promemedia. Alle vaste acteurs keren terug, meldt de omroep.

Ebbinge vertelde woensdag in een interview op NPO Radio 1 dat Promemedia zich afspeelt in de wereld van de podcasts. "Ik had in de vorige reeks een chateau in Frankrijk", zei de cabaretier. "Ik heb daar een programma gemaakt, maar dat is ook niet echt gelukt. Ik heb dat chateau verkocht en ga een podcastimperium oprichten." Volgens de maker zou de reeks komend najaar te zien moeten zijn.

Het wordt het vijfde seizoen van Promenade, dat in 2019 begon. Ebbinge maakt het programma sinds het begin met Henry van Loon, Ton Kas en Eva Crutzen. In de laatste reeks zaten ook enkele gastacteurs, onder wie Daniel Cornelissen.