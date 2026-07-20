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Mexicaanse drugsbaron 'El Mayo' krijgt levenslange celstraf in VS

20 jul , 17:38Buitenland
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ANP
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NEW YORK (ANP/RTR) - De Mexicaanse drugsbaron Ismael 'El Mayo' Zambada heeft in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Hij is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel.
De andere oprichter, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, werd in 2019 eveneens in de VS veroordeeld tot een levenslange straf. De 76-jarige Zambada werd twee jaar geleden opgepakt met een van Guzmáns zonen, Joaquín Guzmán López, nadat hun vliegtuig was geland in de aan Mexico grenzende Amerikaanse staat New Mexico. Guzmán López heeft toegegeven schuldig te zijn aan drugsaanklachten.
Het Sinaloa-kartel is een van de zes Mexicaanse drugsbendes die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangemerkt als buitenlandse terroristische organisaties.
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